Multare i non vaccinati con più di 50 anni è più complicato del previsto (Di venerdì 18 febbraio 2022) I tempi sono lunghi e c'è una controversia sul ruolo dell'Agenzia delle Entrate, su cui il Garante della Privacy ha espresso dubbi Leggi su ilpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) I tempi sono lunghi e c'è una controversia sul ruolo dell'Agenzia delle Entrate, su cui il Garante della Privacy ha espresso dubbi

Advertising

scarpettavenere : RT @ilpost: Multare i non vaccinati con più di 50 anni è più complicato del previsto - bad_montax : RT @dietnam: MA CHI LO AVREBBE MAI DETTO? Multare i non vaccinati con più di 50 anni è più complicato del previsto - dietnam : MA CHI LO AVREBBE MAI DETTO? Multare i non vaccinati con più di 50 anni è più complicato del previsto - ilpost : Multare i non vaccinati con più di 50 anni è più complicato del previsto - estae211 : @BelpietroTweet È evidente che non è servito a niente, ma stavolta il governo non può passarla liscia.Denigrare,inc… -