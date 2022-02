Mikaela Shiffrin, due settimane difficili non cancellano una carriera grandiosa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mikaela Shiffrin sarà in pista ancora domani ai Giochi olimpici di Pechino 2022, nel team event parallelo (dirette tv e web dalle 3 del 19 febbraio), la gara che prova a far diventare di squadra uno sport che più individuale non si può. Lei di solito non vi prende parte perché è la regina dello sci alpino e, ai grandi eventi, fa già gli straordinari in proprio per centrare i suoi mille obiettivi, sempre più grandi ed ambiziosi. Talento cristallino, è una campionessa anche nell’atteggiamento. Superstar senza averne l’aria Mai sopra le righe, sempre disponibile con tutti, stile americano ma non hollywoodiano, nonostante avrebbe di che riempire la sua personalissima walk of fame. Con 73 vittorie in coppa del Mondo, può battere il record di vittorie assolute che è da decenni nelle mani di Ingemar Stenmark a quota 86 o di Lindsey Vonn a quota 84, e ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022)sarà in pista ancora domani ai Giochi olimpici di Pechino 2022, nel team event parallelo (dirette tv e web dalle 3 del 19 febbraio), la gara che prova a far diventare di squadra uno sport che più individuale non si può. Lei di solito non vi prende parte perché è la regina dello sci alpino e, ai grandi eventi, fa già gli straordinari in proprio per centrare i suoi mille obiettivi, sempre più grandi ed ambiziosi. Talento cristallino, è una campionessa anche nell’atteggiamento. Superstar senza averne l’aria Mai sopra le righe, sempre disponibile con tutti, stile americano ma non hollywoodiano, nonostante avrebbe di che riempire la sua personalissima walk of fame. Con 73 vittorie in coppa del Mondo, può battere il record di vittorie assolute che è da decenni nelle mani di Ingemar Stenmark a quota 86 o di Lindsey Vonn a quota 84, e ...

