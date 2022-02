Meret titolare a Barcellona | c’è la notizia sul futuro di Ospina

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Con 4 presenze in Serie A, 6 in Europa League e 1 in Coppa Italia: Alexè stato il prescelto di Luciano Spalletti per proteggere la porta ieri sera al Camp Nou. Una scelta che non passa inosservata e che magari è legata anche al probabile rinnovo in arrivo e al contratto in scadenza nel 2023 di David. La prossima stagione, infatti, potrebbe non vedere la presenza del colombiano in maglia Napoli e Spalletti potrebbe affidarsi completamente ad Alex. Davide AlexAl di là delle possibilità della titolarità del giovane portiere,ha ancora un altro anno a sua disposizione con il Napoli, e nel frattempo si studia anche la possibilità di un rinnovo. Molto dipende ovviamente dalla sua titolarità, il portiere infatti vuole delle certezze da parte della ...