LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sigillo di prepotenza di Fabio Jakobsen! (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA A ANDALUCIA 18.15 La nostra DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta ao Algarve finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire il grande ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 18.14 Rimane pressoché invariata la classifica generale rispetto alla frazione di ieri, sempre Gaudu in testa. 18.14 Questa la classifica di tappa: 1 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 30 4:54:51 2 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 10 18 0:01 3 COQUARD Bryan Cofidis 5 12 ,, 4 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 7 ,, 5 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VUELTA A ANDALUCIA 18.15 La nostradella terzadellaaofinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire il grande ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 18.14 Rimane pressoché invariata la classifica generale rispetto alla frazione di ieri, sempre Gaudu in testa. 18.14 Questa la classifica di: 1 JAKOBSENQuick-Step Alpha Vinyl Team 20 30 4:54:51 2 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 10 18 0:01 3 COQUARD Bryan Cofidis 5 12 ,, 4 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 7 ,, 5 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa ...

