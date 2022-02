LIVE Berrettini-Monteiro, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano debutta contro l’idolo di casa (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma giornaliero di Matteo Berrettini a Rio de Janeiro – La presentazione del match di Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro – Il tabellone di Matteo Berrettini a Rio de Janeiro Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in Brasile. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: il match era in programma già ieri ma la pioggia ha rimandato il tutto ad oggi per cui il vincente giocherà un doppio turno per volare in semifinale. Il quarto di finale vedrà opposti il vincente di ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma giornaliero di Matteoa Rio de Janeiro – La presentazione del match di MatteoThiago– Il tabellone di Matteoa Rio de Janeiro Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Thiago, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell’ATP Rio de Janeiroin Brasile. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: il match era in programma già ieri ma la pioggia ha rimandato il tutto ad oggi per cui il vincente giocherà un doppio turno per volare in semifinale. Il quarto di finale vedrà opposti il vincente di ...

