Isola dei Famosi 2022 | data d’inizio e naufraghi | Giorgio Manetti nel cast?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Manca poco al ritorno dell’deiche, subito dopo il GF Vip 6, andrà in onda con una nuova imperdibile edizione. In queste ore, Ilary Blasi, la quale è stata confermata al timone del reality, ha fatto alcuni spoiler sulla nuova avventura. In particolare ha annunciato laufficiale del debutto. Ma non solo, sono emersi i nomi degli opinionisti e dell’inviato. Naturalmente uno sguardo va aiche saranno divisi dal primo giorno: coppie da una parte e singoli dall’altra.dei, Loredana Lecciso sbarca in Honduras? In vista del rinnovato reality honduregno, prende inizio il totonomi dei concorrenti vip: le indiscrezioni ...