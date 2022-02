Insulti omofobi a Tommaso Zorzi – Zorzi a R101: “Io ho le spalle larghe” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Insulti omofobi a Tommaso Zorzi – Zorzi a R101: “Io ho le spalle larghe, queste cose mi scivolano addosso, però il problema è per chi le spalle larghe non le ha” All’interno di “TZ101”, il suo appuntamento settimanale all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, Tommaso Zorzi è tornato brevemente sugli Insulti omofobi e le minacce di violenza ricevuti da parte di un conduttore di Radio Globo. Questo lo scambio di considerazioni con Maurizio Costanzo: Zorzi: “Una radio ha deciso di dedicarmi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022): “Io ho le, queste cose mi scivolano addosso, però il problema è per chi lenon le ha” All’interno di “TZ101”, il suo appuntamento settimanale all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda suè tornato brevemente suglie le minacce di violenza ricevuti da parte di un conduttore di Radio Globo. Questo lo scambio di considerazioni con Maurizio Costanzo:: “Una radio ha deciso di dedicarmi ...

