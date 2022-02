Incendio traghetto Grimaldi | le fiamme | il fumo nero e l' alba di paura dei passeggeri portati in salvo

Advertising

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - emergenzavvf : #Incendio su un traghetto passeggeri con persone con specifiche necessità a bordo. È la simulazione di soccorso pro… - fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - MaricaGusmitta : #Incendio sul traghetto Euroferry nella tratta dalla Grecia all’Italia Soccorsi e salvati tutti i passeggeri e l’eq… - SasMo74 : RT @ilbisa2: Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: il capitano ordina l’evacuazione dei passeggeri [LIVE] h… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio traghetto

Sono 288 le persone, tra passeggeri e personale, che viaggiavano suldella Grimaldi Lines partito dalla Grecia e diretto in Italia sul quale è divampato un. Secondo quanto si apprende dalla guardia costiera italiana, le persone a bordo della nave si ......Lines L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'scoppiato a nord di Corfù a bordo del...Fiamme su un traghetto di linea tra Grecia e Italia: l'incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù Scoppiato incendio a bordo di un traghetto italiana in ...Al momento dell’incendio il traghetto si trovava a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: la prima a giungere sul ...