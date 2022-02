Incendio su traghetto tra Grecia e Italia con 288 persone a bordo: le immagini sui social (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 288 le persone, tra passeggeri e personale, che viaggiavano sul traghetto partito dalla Grecia e diretto in Italia sul quale è divampato un Incendio. Secondo quanto si apprende dalla guardia ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 288 le, tra passeggeri e personale, che viaggiavano sulpartito dallae diretto insul quale è divampato un. Secondo quanto si apprende dalla guardia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - tfnews_t : #Incendio #traghetto italiano. @guardiacostiera italiana per monitoraggio #ambientale #cronaca #news #tfnews… - giornali_it : '14 dispersi'. Giallo sul traghetto in fiamme #18febbraio #QuotidianiNazionali #IlGiornale #Cronaca -