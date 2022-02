Hermes | nel 2021 utile sale a 2 | 4 miliardi +77%

Advertising

chiude il 2021 con un utile netto a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 77% rispetto all'anno precedente. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto circa 9 miliardi (8.981 milioni), in ...chiude il 2021 con un utile netto a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 77% rispetto all'anno precedente. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto circa 9 miliardi (8.981 milioni), in ...Hermès spicca il volo nel 2021. La maison high luxury francese ha registrato un fatturato consolidato di 8,9 miliardi di euro, in crescita del 41% rispetto al 2020. Anche rispetto ai livelli ...Hermes chiude il 2021 con un utile netto a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 77% rispetto all'anno precedente. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto circa 9 miliardi (8.981 milioni), in ...