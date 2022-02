Freitas e Wittich | il tandem della F1 del dopo-Masi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Habemus papam, ossia la FIA ha finalmente deciso cosa fare del Direttore di gara. Michaelè ufficialmente out dal suo posto da capo dei giudiciF1, e lascia il posto aldi Eduardoe Niels. Questi due faranno parte di una struttura decentralizzata, che si dividerà quei compiti cheha svolto spesso da solo. La FIA allestirà un remote garage proprio, una specie di VAR che analizzerà gli episodi suggerendo eventuali mosse. Inoltre, i due nuovi steward disporrannoconsulenza di Herbie Bash, 73 anni ed una lunghissima esperienza come vice direttore ai tempi di Charile Whiting. Chi sono, il duo che prende posto diin F1? Dei due, Eduardo ...

E ora andremo con i nuovi ragazzi (, ndr) in carica ai test di Barcellona. E penso che siano i passi giusti ''. LA FIDUCIA DI BINOTTO A margine della presentazione della Ferrari F1 - ...Michael Masi è stato rimosso dall'incarico e sostituito da Eduardoe Nielsche si alterneranno nel ruolo, supervisionati da 'Herbie' Blash, per oltre venti anni storico vice di ...Michael assumerà un ruolo diverso all’interno della FIA e la sua posizione sarà ora occupata da Niels Wittich ed Eduardo Freitas. Il capo della Ferrari non è stato colto di sorpresa dalla notizia, ...Michael Masi è stato sollevato dall'incarico e verrà sostituito dalla coppia formata da Niels Wittich ed Eduardo Freitas, i quali riceveranno inoltre il supporto di Herbie Blash. La presentazione ...