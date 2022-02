Fiorentina, tonsillite per Terracciano: contro l'Atalanta occasione per Dragowski (Di venerdì 18 febbraio 2022) Assenza importante in casa Fiorentina: come si è appreso, Pietro Terracciano è stato colpito dalla tonsillite, con tampone negativo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Assenza importante in casa: come si è appreso, Pietroè stato colpito dalla, con tampone negativo...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina tonsillite Allenamento Lazio, buone notizie per Sarri: Marusic a disposizione Il montenegrino sarà a disposizione Rifinitura a Formello per la Lazio in vista del match di domani sera contro la Fiorentina. Dopo la tonsillite di ieri, Adam Marusic si è allenato regolarmente con ...

Fiorentina - Lazio, Sarri: 'Acerbi out. Mercato? Inutile parlarne, è chiuso' ... sarà una sfida difficilissima e i risultati della Fiorentina in casa parlano chiaro. Naturalmente ... MARUSIC - 'Marusic aveva un po' di tonsillite e ha avuto un giorno di risposo con antibiotico, ma ...

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: Basic convince Sarri, Marusic recupera Dopo la tonsillite di ieri, Adam Marusic si è allenato regolarmente con i compagni e domani prenderà posto in difesa insieme a Hysaj, Luiz Felipe e ad uno tra Radu e Patric (primo favorito). A… Leggi ...

