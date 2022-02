Covid, l'Rt cala a 0,77. Continua la discesa dell'incidenza: 672 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel periodo 26 gennaio 2022 - 8 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,72 - 0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era allo 0,89) e al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel periodo 26 gennaio 2022 - 8 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,72 - 0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era allo 0,89) e al ...

