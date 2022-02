Biden-Putin-Xi flirtano col decoupling Ma ancora non esiste e l'Ue non lo vuole (Di venerdì 18 febbraio 2022) Disaccoppiamento? Ne parlano tutti, ma non lo fa nessuno. Pechino e Mosca lavorano all'anti SWIFT, Biden preme per le supply chains democratiche. Ma in realtà nessuno vuole una separazione netta Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Disaccoppiamento? Ne parlano tutti, ma non lo fa nessuno. Pechino e Mosca lavorano all'anti SWIFT,preme per le supply chains democratiche. Ma in realtà nessunouna separazione netta Segui su affaritaliani.it

Advertising

_Nico_Piro_ : #19febbraio Da Rostov sul Don, a pochi chilometri da quello che potrebbe essere l'epicentro di un nuovo (anzi di un… - sole24ore : ?? #Biden:?#Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. Evacuazione di massa nel #Donbass e gasdotto in fiamme. I?leader… - fanpage : #RussiaUcraina 'Putin sta cercando pretesti per invadere l'Ucraina'. A dirlo è il Presidente USA Joe Biden facendo… - Bukaniere : @MarcoStac Biden ha un dannato bisogno di una guerra per risollevare il suo consenso tragicamente crollato prima de… - zazoomblog : Ucraina Biden: Putin ha preso la decisione di invadere lUcraina ma può ancora scegliere tra la sofferenza della gue… -