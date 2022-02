(Di venerdì 18 febbraio 2022) La superfavorita 15enne russa Kamila, al centro della polemica per il sospetto doping alla fine non ha conquistato l’oro: distrutta dalla pressione, nel pattinaggio artistico donne a Pechino, cadendo due volte. Troppo stress. Quando è uscita singhiozzando dalla pista, la sua allenatrice, Eteri Tutberidze, le ha chiesto spiegazioni. L’audio è stato catturato dai microfoni nell’area “Kiss and Cry”, dove le pattinatrici aspettano il verdetto dei giudici di gara. «Spiegami, perché hai buttato via questa prova? Perché? Perché hai smesso completamente di lottare? A un certo punto, dopo l’axel, hai mollato». Sull’episodio è intervenuto il numero uno del Comitato olimpico internazionale, Thomas. «Vederla faticare in quel, sul ghiaccio. Provare a ricomporsi ogni volta mentre cercava di completare il suo programma. Si capiva da ...

Advertising

napolista : Bach: «Il modo in cui la #Valieva è stata trattata dal suo entourage è agghiacciante» Il numero uno del Cio dopo i… - Lanfranco70 : @ScaltritiLab ' milanese snob presa da attacco di panico, apre borsetta in modo convulsivo tira fuori magica pozio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bach modo

Thomas, presidente del Cio, interviene in conferenza stampa sul caso della pattinatrice russa, ... Ilpoi in cui è stata ricevuta dal suo entourage, con incredibile freddezza, mi ha fatto ..."Vederla faticare in quel, sul ghiaccio. Provare a ricomporsi ogni volta mentre cercava di ... Il disappunto di Thomasè rivolto soprattutto al suo entourage. Il riferimento è al momento in ...Questo il commento di Bach sulla prestazione della russa ... sempre più negativamente colpiti dal modo in cui lo staff delle pattinatrici russe, composto dall’allenatrice Eteri Tutberidze e dal ...Thomas Bach, presidente del Cio, interviene in conferenza stampa ... Sarebbe voluta uscire dal ghiaccio e mettersi alle spalle questa storia. Il modo poi in cui è stata ricevuta dal suo entourage, con ...