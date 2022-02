Atp Rio 2022 | Berrettini-Monteiro interrotta per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sul punteggio di 6-4 6-7(6) 4-3 e con una palla break per l’azzurro, la sfida del secondo turno dell’Atp di Riotra Matteoe Thiagovieneper. Il maltempo la fa da padrone e dopo aver costretto al rinvio di un giorno dell’incontro, adesso bisogna sospendere al terzo set nelle fasi decisive. Una disdetta per l’azzurro, che poteva passare in vantaggio e andare a vincere. Di seguitoglisulla situazione che riguarda l’incontro. SEGUI IL LIVE DEL MATCH UFFICIALE: Non si riprenderà prima delle ore 22:15 21:30 – Le immagini che arrivano da Rio de Janeiro non lasciano ben sperare. Ci siamo quasi. Il Centrale di Rio de Janeiro è quasi del tutto pronto… Per le batterie dei 200 dorso #RioOpen ...

18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell'de ...Indice Quanto vale il montepremi dell'500 dide Janeiro Tutti i premi in denaro e i puntidell'Open dide Janeiro Quanto ha guadagnato Lorenzo Sonego nella sua carriera Quanto vale il ...Sospeso per pioggia, e in un momento topico, il match tra Matteo Berrettini e il brasiliano Thiago Monteiro valido per il secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. L’italiano e il padrone di ...Sul punteggio di 6-4 5-7 4-3 e con una palla break per l’azzurro, la sfida del secondo turno dell’Atp di Rio 2022 tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro viene interrotta per pioggia. Il maltempo la ...