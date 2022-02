Porto-Lazio | Tare | “Stasera sarà un banco di prova | la qualificazione speriamo di ottenerla a Roma”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tra pochi minuti si affronteranno, nella sfida di Europa League. Igli, direttore sportivo del club biancoceleste, ha analizzato la squadraghese ai microfoni di Sky. “Ilè molto simile al Milan, è una squadra aggressiva e sappiamo che da subitouna squadra che ci metterà in grande difficoltà. Il segreto è essere bravi a uscire bene dalla loro pressione. Oggi è undicontro una delle più in forma in Europa edi giocarci lafacendo un buon risultato qui. I numeri attualmente stanno girando dalla nostra parte, e ciò è il frutto della squadra che ha capito cosa vuole l’allenatore. Ora dobbiamo continuare su questa squadra”. Il ...

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL

Alle 21 c'è sia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, sia Atalanta - Olympiacos, live su Sky Sport, Sky Sport 253, Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K ( GLI ...Le dichiarazioni Stefan Radu prima della gara contro ilè intervenuto ai microfoni diStyle Radio. Le parole del laterale della. GARA ...Porto e Lazio si giocano l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa, terzi nel proprio girone di Champions, ospitano i biancocelesti, secondi nel gruppo E di EL. Conceição ...Giovedì 17 febbraio, all’Estadio do Dragao di Oporto, il Porto ospita la Lazio nel match valevole per il turno d’andata dei playoff di Europa League. I padroni di casa che in campionato vengono da una ...