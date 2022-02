(Di giovedì 17 febbraio 2022) La Bielorussia, alleata della Russia di Vladimir Putin, è pronta ad ospitare "" in caso dioccidentale. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. . 17 febbraio ...

Minsk, ospiteremo armi nucleari se l'Occidente minaccia

