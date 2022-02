La classifica delle vendite auto in Europa: Vw allunga su Stellantis (Di giovedì 17 febbraio 2022) automobili più vendute gennaio 2022 – Stellantis – società controllata per il 14,4% da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – vede allontanarsi il gruppo Volkswagen nel mese di gennaio 2022 per numero di veicoli venduti nell’Unione europea e per quota di mercato. Il dato è stato svelato da Acea, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 febbraio 2022)mobili più vendute gennaio 2022 –– società controllata per il 14,4% da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – vede allontanarsi il gruppo Volkswagen nel mese di gennaio 2022 per numero di veicoli venduti nell’Unione europea e per quota di mercato. Il dato è stato svelato da Acea, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La classifica delle vendite auto in Europa: Vw allunga su Stellantis: Automobili più vendute g… - CalcioFinanza : La classifica delle vendite auto in Europa: #Volkswagen allunga su #Stellantis a gennaio 2022… - StampaNovara : Donne nelle lauree scientifiche. Il Piemonte Orientale è settimo nella classifica delle università - FantazziniCapge : Dalla @EU_Commission un segnale chiaro: l’Italia deve colmare le sue notevoli carenze nelle competenze digitali per… - fsoglian : RT @robertamilano: Analisi impatto territoriale delle filiere DOP IGP del XIX Rapporto Ismea-Qualivita. Sul Cibo la classifica per Regioni… -