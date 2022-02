Infortunio Muriel | Gasperini resta senza attacco

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ancora una tegola pere la sua Atalanta: Luisha subito unmuscolare durante la sfida di Europa League Davvero un periodo nerissimo per l’Atalanta che rischia di perdere peranche Luis. L’attaccante colombiano ha accusato un risentimento al flessore della gamba destra durante la sfida contro l’Olympiacos ed è stato costretto alla sostituzione. Nelle prossime ore inevitabili esami strumentali per stabilire l’entità del problema. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Atalanta, preoccupa Muriel: fastidio muscolare e cambio al 45' - lil_Kazutora : l’Atalanta ha perso troppo con l’infortunio di Zapata per credere ancora nella Champions, il riferimento in attacco… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Muriel

Nell'Atalanta fa paura Luis, che dopo l'di Duvan Zapata si è preso sulle spalle l'attacco dei nerazzurri: una rete del colombiano è proposta a 2,25, mentre una marcatura di Ruslan ......banco l'di Duvan Zapata, la cui stagione è terminata con largo anticipo: senza il colombiano, e con Roberto Piccoli girato al Genoa, a Gian Piero Gasperini è rimasto il solo Luis...Ancora una tegola per Gasperini e la sua Atalanta: Luis Muriel ha subito un infortunio muscolare durante la sfida di Europa League Davvero un periodo nerissimo per l’Atalanta che rischia di perdere ...Infortunio Muriel – Si aggrava la situazione offensiva dell’Atalanta. Dopo l’infortunio di Zapata, che rimarrà fuori per tutta la restante parte della stagione, e la situazione complessa di Ilicic.