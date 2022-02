Convocati Lazio: assenti Lazzari, Acerbi e Immobile (Di giovedì 17 febbraio 2022) A poche ore dalla gara contro il Porto in Europa League, in programma per le ore 21 al Do Dragao, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022) A poche ore dalla gara contro il Porto in Europa League, in programma per le ore 21 al Do Dragao, il tecnico della, Maurizio Sarri, ha...

Advertising

sportli26181512 : Convocati Lazio: assenti Lazzari, Acerbi e Immobile: A poche ore dalla gara contro il Porto in Europa League, in pr… - LALAZIOMIA : Convocati Lazio: assenti Lazzari, Acerbi e Immobile - infoitsport : Lazio, i convocati di Sarri per i sedicesimi di Europa League: assente Immobile - vocelaziale : #PortoLazio?? #UEL I convocati della #Lazio: Assente #Immobile? Prima convocazione europea per #Kamenovic? #Sarri… - LazionewsEu : I convocati di #Sarri per #PortoLazio di #EuropaLeague #Lazionewseu #ForzaLazio -