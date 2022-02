Alessandra Amoroso a “My live” di Radionorba Stasera

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso daè l’ospite della nuova puntata del Mydi Radio Norba, in programma venerdì 18 febbraio, sul palcoscenico del The Heart di Conversano. Una grande interprete della musica italiana, amatissima non solo dalla sua Big Family, la grandissima comunità di fan, ma seguita e apprezzata da tutti gli italiani, per la sua voce unica, per la sua energia e per la sua simpatia., originaria di Lecce, lo scorso ottobre ha presentato “Tutto Accade”, settimo album di inediti in dodici anni di carriera, già certificato Oro. Nell’album, composto da 14 brani, sono contenuti i singoli “Sorriso grande”, il brano che l’ha accompagnata durante tutta la scorsa estate, “Tutte le volte” e “Canzone inutile”, il singolo uscito subito dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso

Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: Alessandra Amoroso è l'ospite della nuova puntata del My Live di Radio Norba, in programma venerdì 18 febbraio, sul palcoscenico del The Heart di Conversano. Una grande interprete della musica ...