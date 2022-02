“Zitto un attimo, porca miseria!”: Bianca Berlinguer non riesce a controllare le urla, putiferio in diretta TV [VIDEO] (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A Carta Bianca, la conduttrice Bianca Berlinguer si è trovata a dover gestire una furiosa lite in diretta. Momenti di panico Bianca Berlinguer: momenti di delirio in diretta (Raiplay)A Carta Bianca, il talk show del martedì sera di Rai3 con Bianca Berlinguer, uno dei temi fondamentali è ancora quello della pandemia. Durante la diretta andata in onda martedì 15 febbraio, inoltre, si è parlato molto dell’obbligo vaccinale per gli over 50, necessario per recarsi al lavoro, entrato in vigore proprio il giorno stesso. Durante la discussione, però, due ospiti hanno letteralmente perso il controllo e si son lasciati andare a una lite dura e dai toni accesi, che ha messo la Berlinguer in seria ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A Carta, la conduttricesi è trovata a dover gestire una furiosa lite in. Momenti di panico: momenti di delirio in(Raiplay)A Carta, il talk show del martedì sera di Rai3 con, uno dei temi fondamentali è ancora quello della pandemia. Durante laandata in onda martedì 15 febbraio, inoltre, si è parlato molto dell’obbligo vaccinale per gli over 50, necessario per recarsi al lavoro, entrato in vigore proprio il giorno stesso. Durante la discussione, però, due ospiti hanno letteralmente perso il controllo e si son lasciati andare a una lite dura e dai toni accesi, che ha messo lain seria ...

