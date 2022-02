Vino, no all’avvertenza sanitaria in etichetta sul cancro. La modifica dell’Europarlamento: “Il consumo in sé non è un fattore di rischio” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Passata la linea morbida e gli emendamenti al “Cancer Plan”, il piano strategico di lotta al cancro dell’Unione Europea, cancellano il rischio che sulle etichette delle bottiglie di Vino dovessero essere apposte scritte shock come quelle visibili sui pacchetti di sigarette. Il Parlamento europeo ha approvato diverse modifiche al testo, cancellando la possibilità che il semplice consumo venisse ritenuto un rischio per lo sviluppo del cancro. L’alert sanitario riguarderà invece solo l’abuso della sostanza alcolica. “C’è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro”, è la modifica alla relazione sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Passata la linea morbida e gli emendamenti al “Cancer Plan”, il piano strategico di lotta aldell’Unione Europea, cancellano ilche sulle etichette delle bottiglie didovessero essere apposte scritte shock come quelle visibili sui pacchetti di sigarette. Il Parlamento europeo ha approvato diverse modifiche al testo, cancellando la possibilità che il semplicevenisse ritenuto unper lo sviluppo del. L’alert sanitario riguarderà invece solo l’abuso della sostanza alcolica. “C’è differenza tranocivo e moderato di bevande alcoliche e non è ilin sé a costituirediper il”, è laalla relazione sul ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vino, no all’avvertenza sanitaria in etichetta sul cancro. La modifica dell’Europarlamento: “Il consumo in sé non è un… - fattoquotidiano : Vino, no all’avvertenza sanitaria in etichetta sul cancro. La modifica dell’Europarlamento: “Il consumo in sé non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino all’avvertenza Vino, no all’avvertenza sanitaria in etichetta sul cancro. La modifica dell’Europarlamento:… Il Fatto Quotidiano