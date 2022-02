Verratti compra un’isola su The Sandbox: il centrocampista sbarca nel Metaverso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marco Verratti è uno dei centrocampisti più forti in circolazione, il calciatore italiano è reduce da una prestazione di altissimo livello nella gara degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. E’ salito alla ribalta anche per un aspetto che non riguarda il campo di gioco. Verratti è il primo calciatore a investire pubblicamente nel Metaverso. Il centrocampista ha deciso di investire in un immobile digitale, un’isola esclusiva all’interno di The Sandbox, una piattaforma leader nel nuovo trend digitale del Metaverso. Si tratta di una realtà virtuale dove è possibile interagire online anche tramite acquisto di beni immobili. “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcoè uno dei centrocampisti più forti in circolazione, il calciatore italiano è reduce da una prestazione di altissimo livello nella gara degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. E’ salito alla ribalta anche per un aspetto che non riguarda il campo di gioco.è il primo calciatore a investire pubblicamente nel. Ilha deciso di investire in un immobile digitale,esclusiva all’interno di The, una piattaforma leader nel nuovo trend digitale del. Si tratta di una realtà virtuale dove è possibile interagire online anche tramite acquisto di beni immobili. “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo ...

Advertising

telodogratis : Marco Verratti compra un’isola esclusiva su The Sandbox! - CalcioWeb : Marco #Verratti ha deciso di investire nel #Metaverso: acquistata un'isola su The Sandbox - Sport_Fair : #Verratti sbarca nel #Metaverso: acquistata un'isola, il progetto del centrocampista del Psg - maury_tweet : Marco Verratti compra un’isola esclusiva su The Sandbox! - Ministeriodomed : Quando non hai mai visto Totòtruffa 62... -