ULTIM’ORA – C’è la decisione su Osimhen!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha finalmente sciolto ogni dubbio comunicando la lista dei convocati per la trasferta di Barcellona. Nonostante il sovraccarico al ginocchio evidenziato nell’allenamento mattutino, Spalletti inserisce regolarmente Osimhen nella lista dei convocati in vista della sfida di domani contro i Catalani. Nessuna sorpresa quindi tra le convocazioni, con il nigeriano che partirà a breve con il resto della squadra per raggiungere la città spagnola. Esclusi gli infortunati Lobotka, Lozano e Politano, che resteranno a Napoli continuando la fase di recupero. Di seguito la lista completa dei convocati: I convocati di #BarcaNapoli #UEL#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/e6jrptqGv3— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 16, 2022