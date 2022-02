Ucraina: Di Maio a Kiev “diplomazia unica via per la pace” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Di Maio ha iniziato il suo viaggio in missione di pace a Kiev, poi sarà ricevuto anche a Mosca. "L'unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Diha iniziato il suo viaggio in missione di, poi sarà ricevuto anche a Mosca. "L'via da percorrere è quella che porta allae alla stabilità. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni" L'articolo proviene da Firenze Post.

