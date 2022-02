Tennis | ufficiale il divorzio tra Sinner e Piatti”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Riccardonon è più l'allenatore di Jannik. Ora è. I due lavoravano insieme da quando ilta altoatesino aveva 13 anni e aveva lasciato l'Alto Adige (e un futuro nello sci) per approdare all'Accademia. Nelle prossime 48 ore dovrebbe essere ufficializzato il nuovo team di allenatori di, composto da Simone Vagnozzi, ex coach di Cecchinato e Travaglia, e molto probabilmente anche da Magnus Norman, svedese ex numero due del mondo che ha affiancato Stan Wawrinka nei tre slam conquistati in tre anni: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e Us Open 2016."Riccardo e il suo team mi hanno insegnato tantissimo e tutto questo rimarrà sempre parte del mioe del mio essere giocatore. Lo ringrazio per avermi fatto crescere ed essere stato un prezioso ...