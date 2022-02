**Tennis: Piatti, 'grato di aver avuto opportunità di allenare un talento come Sinner'** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Sono grato di aver avuto l'opportunità di allenare un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro tutto il meglio a Jannik per il proseguimento della sua carriera". E' quanto dichiara Riccardo Piatti dopo la fine della collaborazione con Sinner. Il campione altoatesino è entrato a far parte del team di Piatti all'età di 13 anni e ha raggiunto grandi traguardi sulla strada per arrivare alla top 10. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Sonodil'diunJannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro tutto il meglio a Jannik per il proseguimento della sua carriera". E' quanto dichiara Riccardodopo la fine della collaborazione con. Il campione altoatesino è entrato a far parte del team diall'età di 13 anni e ha raggiunto grandi traguardi sulla strada per arrivare alla top 10.

