Advertising

OBaruffini : @RaiNews parlare di tangentopoli e corruzione da parte di chi per via traverse istupidisce il suddito è ridicolo, b… - statodelsud : Tangentopoli, chi erano i protagonisti dell’inchiesta Mani Pulite - Pino__Merola : Tangentopoli, chi erano i protagonisti dell’inchiesta Mani Pulite - Piergiulio58 : Tangentopoli, chi erano i protagonisti dell'inchiesta Mani Pulite. - SkyTG24 : Tangentopoli, chi erano i protagonisti dell'inchiesta Mani Pulite -

Ultime Notizie dalla rete : Tangentopoli chi

Tra qualche giorno ricorreranno i 30 anni da. Come ha stravolto e continua a ... Questo, però, non significa assolutamente difendere il corruttore osi lascia corrompere". Crede che ...... oggi ci sono politici talmente incapaci che a loro vanno le briciole e le tangenti vanno agli ... L'inutilità diUn dato è certo:è morta quando ha iniziato ad essere un'...«Non vi è dubbio che la stagione di Mani Pulite ha acceso speranze in un cambio della politica – scrive l’avvocato Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, nella prefazione del libro di Mario Consani ...Chi c’era Nel ricordo del giornalista Filippo Facci ... a quello stigma sociale su cui pesava chiunque fosse anche solo sfiorato da Tangentopoli e dai suoi numerosi rivoli. L’arresto di Mario Chiesa, ...