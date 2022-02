Super green pass agli over 50? Non ci resta che una pernacchia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-02-15-at-16.16.06.mp4 L’epidemia volge al termine. Pensate che in Inghilterra anche le poche misure restrittive che erano state adottate hanno ormai i giorni contati. In Italia, invece, alla faccia del “modello”, da ieri costringe i 50enni non vaccinati a perdere il lavoro. Ecco cosa ne penso… Giancristiano Desiderio, 16 febbraio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-02-15-at-16.16.06.mp4 L’epidemia volge al termine. Pensate che in Inghilterra anche le poche misure restrittive che erano state adottate hanno ormai i giorni contati. In Italia, invece, alla faccia del “modello”, da ieri costringe i 50enni non vaccinati a perdere il lavoro. Ecco cosa ne penso… Giancristiano Desiderio, 16 febbraio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

AlbertoBagnai : Dibattito sul super green pass anche in Commissione finanze. - Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - nientediniente1 : RT @DoctorWho744: @Corriere Ma la scienza sarebbe quella che vuole super Green pass per fare smart working? Oppure il 1331 morti con dose b… - Mimmo30273141 : RT @rutilibus: Al lavoro solo con il Super Green Pass, ma è boom di smart working per aggirare l’obbligo vaccinale -