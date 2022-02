Simone Biles si sposa con Jonathan Owens: «Il sì più facile» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La star della ginnastica ha condiviso le immagini della proposta su Instagram. Compresa quella del magnifico diamante. La gioia più grande e il «sì più facile». Il coraggio di Simone Biles: quel passo indietro che ha sorpreso tutti Simone Biles torna a sorridere. La star della ginnstica mondiali, 24 anni, sta per sposarsi. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato, il giocatore di football americano Jonathan Owens, 26 anni. E la coppia non poteva che condividere sui social l’emozione del momento, con una carrellata di immagini che documentano la proposta super romantica ricevuta dalla ginnasta. Su Instagram ha postato degli scatti in cui il fidanzato si inginocchia davanti a lei chiedendole di sposarlo. Una scena da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La star della ginnastica ha condiviso le immagini della proposta su Instagram. Compresa quella del magnifico diamante. La gioia più grande e il «sì più». Il coraggio di: quel passo indietro che ha sorpreso tuttitorna a sorridere. La star della ginnstica mondiali, 24 anni, sta perrsi. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato, il giocatore di football americano, 26 anni. E la coppia non poteva che condividere sui social l’emozione del momento, con una carrellata di immagini che documentano la proposta super romantica ricevuta dalla ginnasta. Su Instagram ha postato degli scatti in cui il fidanzato si inginocchia davanti a lei chiedendole dirlo. Una scena da ...

Simone_Biles : miami ?? - mirimusti_ : A Simone Biles non è piaciuto per nulla l'anello eh - DonnaGlamour : Simone Biles si sposa con Jonathan Owens: la romantica proposta - dariaarcturusB : ma in che senso simone biles si sposa? - UnioneSarda : #Sport #SimoneBiles ritrova il sorriso: “Mi sposo” -