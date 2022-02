Sì a partecipazione bandi efficientamento sale cinema e teatro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Lanciare un grande programma di efficientamento energetico di 13 sale di 11 tra cinema e teatri pubblici della Capitale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle più competitive e attrattive per il pubblico. È questo l’obbiettivo di una Memoria di Giunta approvata dall’esecutivo capitolino su proposta dell’assessore alla Cultura, Miguel Gotor. L’atto di indirizzo, cui faranno seguito ora i provvedimenti amministrativi necessari, prevede che Roma Capitale partecipi all’avviso pubblico pubblicato il 22 dicembre scorso dal Ministero della Cultura, e finanziato con 200 milioni di euro di fondi del Pnrr, presentando dei progetti di rigenerazione energetica, promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Lanciare un grande programma dienergetico di 13di 11 trae teatri pubblici della Capitale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle più competitive e attrattive per il pubblico. È questo l’obbiettivo di una Memoria di Giunta approvata dall’esecutivo capitolino su proposta dell’assessore alla Cultura, Miguel Gotor. L’atto di indirizzo, cui faranno seguito ora i provvedimenti amministrativi necessari, prevede che Roma Capitale partecipi all’avviso pubblico pubblicato il 22 dicembre scorso dal Ministero della Cultura, e finanziato con 200 milioni di euro di fondi del Pnrr, presentando dei progetti di rigenerazione energetica, promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei ...

