Roma, si appostano in ospedale per truffare gli anziani: colpi da oltre 20.000 euro. Ecco come agiscono (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma. Agivano in coppia, come il gatto e la volpe. Il loro territorio di caccia erano gli ospedali frequentati da anziani e persone in difficoltà, li presenti per cure mediche. Il modus operandi sempre il medesimo: dopo essersi recati nei pressi di ospedali, cliniche e luoghi frequentati da anziani, si presentavano. Uno dei due metteva la maschera del sedicente avvocato affabulatore, l'altro si presentava quale benefattore in cerca di un medico al quale doveva consegnare una ingente somma di denaro. Così hanno truffato due anziani, sottraendo loro una grossa quantità di denaro. La strategia della truffa a Roma La prima vittima della truffa, una anziana donna di 79 anni. Quest'ultima, in piena pandemia, si era recata presso l'ospedale Spallanzani per degli accertamenti ...

