Pechino 2022 | short track | Mascitto in semifinale nei 1500 metri

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. - (Adnkronos) - Cynthiasi qualifica per ladeidelloalle Olimpiadi di. L'azzurra si piazza al terzo posto nella sua batteria dei quarti di finale in 2'20"268 alle spalle della canadese Kim Boutin (2'17"739) e della coreana Yubin Lee (2'17"851).

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - laregione : Due diplomi olimpici per le staffette sprint - OA_Sport : #SHORTTRACK Arianna Fontana e Cynthia Mascitto timbrano il cartellino e approdano nelle semifinali dei 1500 metri… -

Niente da fare per Chicco Pellegrino e Francesco De Fabiani nella team sprint in tecnica classica. La coppia valdostana si arrende nel quinto dei sei giri di una finale da guerre stellari, con la ...Mattarella ha poi continuato con un complimento speciale rivolto a Sofia Goggia: 'Un particolare saluto va a Sofia Goggia. L'ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l'...Tra i nuovi programmi, Pechino Express che debutterà su Sky Uno e in streaming su NOW dal 10 marzo, ha catturato l’attenzione di tre importanti clienti: Tissot, storico marchio di orologi, Menarini ...Sport - Sarà Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 , in programma domenica nello stadio di Pechino (inizio alle 20 cinesi, le ...