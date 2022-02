Paolo Ciavarro lo ha svelato: “Ecco quale sarà il prossimo passo con Clizia” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paolo Ciavarro svela: “Il prossimo passo con Clizia Incorvaia è il matrimonio” Paolo Ciavarro dopo aver rimesso piede nella casa del GF Vip, in cui ha trovato l’amore è stato ospite di una nuova puntata di Casa Chi. L’ex gieffino ha parlato ovviamente della sua storia d’amore con Clizia Incorvaia nata nella casa di Cinecittà, e prima di fare delle domande a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga un’altra coppia del reality show ha svelato: “Io non sono uno che ci va piano. In due anni casa, costruzione di una famiglia e il prossimo passo è il matrimonio“. Clizia Incorvaia e la confessione di Paolo Ciavarro: “Vorrò sicuramente chiederle di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022)svela: “IlconIncorvaia è il matrimonio”dopo aver rimesso piede nella casa del GF Vip, in cui ha trovato l’amore è stato ospite di una nuova puntata di Casa Chi. L’ex gieffino ha parlato ovviamente della sua storia d’amore conIncorvaia nata nella casa di Cinecittà, e prima di fare delle domande a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga un’altra coppia del reality show ha: “Io non sono uno che ci va piano. In due anni casa, costruzione di una famiglia e ilè il matrimonio“.Incorvaia e la confessione di: “Vorrò sicuramente chiederle di ...

