Ora è il Parlamento che deve rispondere sull’eutanasia | dice Beppino Englaro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Inammissibile». Ci sono volute due ore di discussione tra i giudici costituzionali per arrivare a una decisione sofferta: il referendumattiva non è ammissibile. Non si va avanti perché il quesito non rispecchia i diritti minimi iscritti nella Costituzione. Ovvero, poiché si parla non di suicidio assistito bensì di omicidio del consenziente, secondo i giudici costituzionali un’abrogazione anche parziale del reato avrebbe potuto dare il via a esiti inaccettabili. «Non sarebbe preservata», scrive la Consulta, «la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». In attesa di depositare le motivazioni della decisione e aspettando oggi il secondo round sugli altri sette quesiti referendari all’esame della Corte, sulla decisione interviene...