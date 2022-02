Nonna Margherita, la nipote Mariagrazia grave in ospedale: “Pregate per lei” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Preoccupazione e ansia tra i fan di Nonna Margherita per le condizioni di salute di della nipote, Mariagrazia Imperatrice, ricoverata d’urgenza in ospedale per un problema cardiaco. La giovane è a Londra, al St. Thomas’ Hospital. La sua bacheca Facebook è stata inondata di messaggi di vicinanza e sostegno. Ansia per i fan di Nonna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Preoccupazione e ansia tra i fan diper le condizioni di salute di dellaImperatrice, ricoverata d’urgenza inper un problema cardiaco. La giovane è a Londra, al St. Thomas’ Hospital. La sua bacheca Facebook è stata inondata di messaggi di vicinanza e sostegno. Ansia per i fan diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

