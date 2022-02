Milan, altro sponsor di maglia: accordo in vista con Wefox (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Milan, dalla prossima stagione, dovrebbe avere Wefox come ulteriore sponsor di maglia. Sarà posizionato sul retro, sotto il numero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il, dalla prossima stagione, dovrebbe averecome ulterioredi. Sarà posizionato sul retro, sotto il numero

Advertising

AntoVitiello : #Donnarumma:'Tutti danno la colpa a me, ma l'ultima telefonata del #Milan era per comunicarmi che avevano preso un… - FBiasin : 'Tutti danno la colpa a me, ma l'ultima telefonata del #Milan era per comunicarmi che avevano preso un altro portie… - OptaPaolo : 9 - Rafael #Leão ha segnato 9 gol nel 2021/22 in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore del Milan. Il p… - zazoomblog : Milan altro sponsor di maglia: accordo in vista con Wefox - #Milan #altro #sponsor #maglia: - PianetaMilan : .@acmilan, altro sponsor di maglia: accordo in vista con @wefoxHQ - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Wefox -

Ultime Notizie dalla rete : Milan altro Napoli, Fabian Ruiz sfida il Barcellona: "Vogliamo prenderci la rivincita" Ero molto giovane, sono venuto da solo in un altro paese, ma i miei compagni di squadra mi hanno ... Spalletti è speciale' approfondimento Scontri diretti tra le big: Milan 1° con la Dea Gli azzurri, ...

Milan, che affare: il colpo di mercato arriva a 5 anni di distanza Il Milan virò su un altro pezzo da 90, ma più economico vista l'età, Gonzalo Higuain dalla Juve ma non andò bene e il Pipita dopo una metà stagione deludente finì al Chelsea in ...

PSG, Leonardo prepara un altro colpo dal Milan | C’è la conferma MilanLive.it Pioli vicino ad entrare nella storia del Milan: il suo record! Se il Milan è in questa situazione ora, molto lo deve al suo allenatore: Stefano Pioli. L’ex Lazio e Fiorentina, tra le altre, ha dato una nuova impronta alla squadra alla ripresa del campionato post ...

Milan, appena 5 tiri subiti nelle ultime 4 partite giocate Il Milan sta indubbiamente attraversando un buon periodo. Infatti, dopo la sconfitta contro lo Spezia, nelle successive 4 partite (Juventus, Inter, Lazio e Sampdoria), i rossoneri hanno ...

Ero molto giovane, sono venuto da solo in unpaese, ma i miei compagni di squadra mi hanno ... Spalletti è speciale' approfondimento Scontri diretti tra le big:1° con la Dea Gli azzurri, ...Ilvirò su unpezzo da 90, ma più economico vista l'età, Gonzalo Higuain dalla Juve ma non andò bene e il Pipita dopo una metà stagione deludente finì al Chelsea in ...Se il Milan è in questa situazione ora, molto lo deve al suo allenatore: Stefano Pioli. L’ex Lazio e Fiorentina, tra le altre, ha dato una nuova impronta alla squadra alla ripresa del campionato post ...Il Milan sta indubbiamente attraversando un buon periodo. Infatti, dopo la sconfitta contro lo Spezia, nelle successive 4 partite (Juventus, Inter, Lazio e Sampdoria), i rossoneri hanno ...