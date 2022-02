Michele Merlo | i Nas | Ematoma sottovalutato | cure compromesse

Advertising

...portato la Procura di Vicenza a iscrivere sul registro degli indagati il medico di base di, ... Il 26 maggio,contatta il suo medico. È preoccupato, ha un ematoma enorme sulla gamba che si ...Il cantante ed ex concorrente di talent showsi sarebbe potuto salvare. Non sarebbe guarito, ma nemmeno sarebbe morto come è accaduto il 6 giugno scorso . Ma la diagnosi di leucemia fulminante è arrivata troppo tardi. Anche se, ...Sarebbe potuto sopravvivere. Se avesse iniziato presto la terapia, Michele Merlo, il cantante ed ex concorrente di «X Factor» e «Amici» morto a 28 anni il 6 giugno scorso, non è detto che sarebbe ...A finire nel mirino dei Nas nell’ambito dell’indagine sulla morte di Michele Merlo, il cantante ex concorrente di X-Factor e Amici scomparso a 28 anni lo scorso 6 giugno all’ospedale Maggiore dopo ...