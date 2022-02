Liverpool, Klopp 'L'Inter fa molto possesso, li presseremo. Jota mi è piaciuto subito' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Queste le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, a Prime Video: "Sono molto eccitato per questa gara, ho molto rispetto per l&... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Queste le parole di Jurgen, tecnico del, a Prime Video: "Sonoeccitato per questa gara, horispetto per l&...

Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - Inter : ?? | MATRIX ??? Cosa si prova a giocare la Champions con la maglia dell'Inter? ?? Che avversario è il Liverpool di Kl… - Gazzetta_it : Le sette cose che non sapete su Jurgen Klopp #UCL #InterLiverpool - sportface2016 : #InterLiverpool, #Klopp: 'Avremo le possibilità per pressare e recuperare la palla' - Fedenwski : @DinamoBabel Concordo al 100%, poi per me ci vanno pari passo la verticalità del Liverpool (che con delle bestie da… -