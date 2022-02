LIVE Vuelta a Andalucia 2022, prima tappa in DIRETTA: si avvicina l’ultimo GPM, in sei davanti a tutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA AO ALGARVE 16.36 Ultimi cinque chilometri, sempre in 6 davanti a +1’40” sul peloton: 1 Stephen Bassett (Human Powered Health) 2 Mark Christian (Eolo) 3 Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen) 4 Rune Herregodts (Sport Vlaanderen) 5 Xabier Isasa (Euskaltel) 6 Ander Okamika (Burgos) 16.33 Superato l’ultimo GPM: -12,2 km La cabeza corona el Alto de la Parrilla (3ª categoría) y posteriormente llega el pelotón con 2:15 minutos de desventaja.#68RdS #UCIProSeries — Vuelta a Andalucía (@VCAndalucia) February 16, 2022 16.30 2’10” adesso il distacco, prova a farsi sotto il gruppo. 16.27 Vojtech Repa intanto è stato ripreso dal gruppo. 16.24 Meno di 15 km al traguardo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA AO ALGARVE 16.36 Ultimi cinque chilometri, sempre in 6a +1’40” sul peloton: 1 Stephen Bassett (Human Powered Health) 2 Mark Christian (Eolo) 3 Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen) 4 Rune Herregodts (Sport Vlaanderen) 5 Xabier Isasa (Euskaltel) 6 Ander Okamika (Burgos) 16.33 SuperatoGPM: -12,2 km La cabeza corona el Alto de la Parrilla (3ª categoría) y posteriormente llega el pelotón con 2:15 minutos de desventaja.#68RdS #UCIProSeries —a Andalucía (@VC) February 16,16.30 2’10” adesso il distacco, prova a farsi sotto il gruppo. 16.27 Vojtech Repa intanto è stato ripreso dal gruppo. 16.24 Meno di 15 km al traguardo, ...

Advertising

Johnpatriota016 : RT @Tiz_CyclingLive: Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2022 – Stage 1 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2022 – Stage 1 [LIVE STREAM] - CyclingTodayPro : Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol LIVE STREAM: - zazoomblog : LIVE Vuelta a Andalucia 2022 prima tappa in DIRETTA: si parte con il percorso più lungo e tre GPM! - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA: ci prova Covi in contropiede! - #Vuelta #Murcia #DIRETTA: #prova… -