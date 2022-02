LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Razzoli secondo a 0.10, ne mancano 7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 7.23 Inforcata immediata per Matt. Qui la tensione sale…Ne mancano sei, vedremo se il francese Clement Noel (-0.76) farà saltare il banco. 7.22 Sala quinto a 0.42: ha fatto molta più fatica su questo tracciato filante. Salvo colpi di scena, non ci sarà medaglia per l’Italia. Ora l’austriaco Michael Matt (-0.70). 7.19 Al comando Yule con 0.10 su Razzoli e 0.20 su Popov. Ne mancano 8. Tocca a Tommaso Sala (-0.69). 7.18 Popov è terzo a 2 decimi. 7.16 Khoroshilov è terzo a 0.22. Speriamo che Razzoli non debba rimpiangere quei 10 centesimi che lo separano da Yule. Attenzione ora al bulgaro Albert Popov (-0.44). 7.15 Zenhaeusern terzo a 0.52. Ora gli ultimi 10, si comincia con il russo Alexander ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO7.23 Inforcata immediata per Matt. Qui la tensione sale…Nesei, vedremo se il francese Clement Noel (-0.76) farà saltare il banco. 7.22 Sala quinto a 0.42: ha fatto molta più fatica su questo tracciato filante. Salvo colpi di scena, non ci sarà medaglia per l’Italia. Ora l’austriaco Michael Matt (-0.70). 7.19 Al comando Yule con 0.10 sue 0.20 su Popov. Ne8. Tocca a Tommaso Sala (-0.69). 7.18 Popov è terzo a 2 decimi. 7.16 Khoroshilov è terzo a 0.22. Speriamo chenon debba rimpiangere quei 10 centesimi che lo separano da Yule. Attenzione ora al bulgaro Albert Popov (-0.44). 7.15 Zenhaeusern terzo a 0.52. Ora gli ultimi 10, si comincia con il russo Alexander ...

