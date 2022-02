LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziata la seconda manche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 6.52 Discreta manche di Schwarz, si porta al comando con 0.75 su Vidovic. Non c’è da esaltarsi, sinora sono scesi atleti di seconda e terza fascia. La gara entra nel vivo da ora. C’è il belga Armand Marchant (-0.13). 6.50 Vidovic si porta al comando con 3 decimi secchi su Jung. Ora l’austriaco Marco Schwarz (-0.31), che quest’anno non ha mai ingranato. 6.49 Subito fuori Van den Broecke. Ora il croato Vidovic (-0.28). 6.49 manche conservativa di Szollos, 2° a 1?02. Ora il belga Van den Broecke. 6.47 Jung chiude in 1’47?69. Jasiczek è stato squalificato. Tocca all’israeliano Szollos (-0.02). 6.46 Cade il polacco, poi si rialza e chiude la gara per onor di firma. Tocca al coreano Jung. 6.45 iniziata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO6.52 Discretadi Schwarz, si porta al comando con 0.75 su Vidovic. Non c’è da esaltarsi, sinora sono scesi atleti die terza fascia. La gara entra nel vivo da ora. C’è il belga Armand Marchant (-0.13). 6.50 Vidovic si porta al comando con 3 decimi secchi su Jung. Ora l’austriaco Marco Schwarz (-0.31), che quest’anno non ha mai ingranato. 6.49 Subito fuori Van den Broecke. Ora il croato Vidovic (-0.28). 6.49conservativa di Szollos, 2° a 1?02. Ora il belga Van den Broecke. 6.47 Jung chiude in 1’47?69. Jasiczek è stato squalificato. Tocca all’israeliano Szollos (-0.02). 6.46 Cade il polacco, poi si rialza e chiude la gara per onor di firma. Tocca al coreano Jung. 6.45...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz si porta al comando! Ottimo Sala a 0.45 - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova discesa donne combinata in DIRETTA: Shiffrin domina bene Holdener. Più indietro Brignone e Ba… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kristoffersen al comando Vinatzer sbaglia tanto - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova discesa donne combinata in DIRETTA: Shiffrin nettamente al comando su Gisin - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara! - #alpino #Slalom #Olimpiadi #DIRETTA: -