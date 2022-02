Le nuvole se ne vanno e le temperature risalgono

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo vediamo come sarà il tempo su Bergamo in questo mercoledì 17 febbraio. ANALISI GENERALE Il transito di un debole fronte atlantico nelle giornate di lunedì e martedì lascerà velocemente spazio a una nuova e inesorabile rimonta dell’anticiclone delle Azzorre il quale determinerà sulla Lombardia ancora condizioni di stabilità con valori diurni decisamente fuori stagione. Tempo quindi generalmente soleggiato e asciutto per tutta la settimana. Mercoledì 16 febbraio 2022 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta la regione per il transito di banchi di nuvolosità medio-alta più estesi nel corso della parte centrale della giornata; durante la notte e nelle prime ore del mattino nebbie o nubi basse sui settori di pianura in dissolvimento nel corso della mattina.: Minime stazionarie ...