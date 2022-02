La tendenza colore dell’inverno 2022/2023 è l’arancione

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Energia, positività, calore. I protagonisti della palette della New York Fashion Weeksembrano essere i colori pieni di vita, ad alto contrasto. Così, il desiderio di tornare a una nuova normalità si propaga (letteralmente) anche nelle tendenzeinverno. Protagonista delle sfilate di questi giorni nella Grande Mela è la nuance più vitaminica di tutte:. E in verità è una grande conferma, visto che era già stato eletto comenumero 1 della primavera estateda grandi maison come Prada, Dior, Chloé e Max Mara. E persino Pantone, pochi giorni fa, aveva rieletto una energizzante tigre arancione nella sua top 10 dei colori moda già per questo inverno. Un look arancio di Altuzarra dalla sfilata Autunno Inverno ...

Anche il mix di maglia a collo alto e cardigan dello stessoè una scelta da non sottovalutare, ottima per look easy - chic che non rinunciano al caldo. Il cardigan diper la primavera ...Tra le numerose nuance celebrate dalle tendenze trucco AI 22/23 però, c'è unche domina ... tre modi di portare l'ombretto azzurro Più che una nuova, forse, dovremmo considerare l'...I protagonisti della palette della New York Fashion Week 2022 sembrano essere i colori pieni di vita, ad alto contrasto. Così, il desiderio di tornare a una nuova normalità si propaga (letteralmente) ...Elegante ma sportivo e mai passato di moda ecco il capo che potrebbe fare tendenza nell’imminente primavera 2022 ... Facilmente abbinabile sia col jeans che col pantalone elegante. Scuro o in colori ...