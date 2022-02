La Salernitana presenta Nicola: “Dobbiamo produrre un cambiamento” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Salernitana presenta il nuovo allenatore Nicola. Il Mister si è presentato in conferenza stampa presso Caffè Motta a Salerno in compagnia del Presidente Danilo Iervolino e il ds Sabatini. “Siamo gasati di esordire all’Arechi” una delle sue prime dichiarazioni. Il mister Nicola è rimasto colpito dalla qualità della rosa: “E’ un gruppo di valore – continua Nicola- bisogna metterli nelle condizioni di esprimere il loro vero valore“. “Non parlo di situazioni precedenti, adesso ho trovato un gruppo di ragazzi seri con predisposizione a lavoro. Quello che mi interessa è il percorso del lavoro in campo. Quello che desideriamo è ottenere il massimo. In riferimento a Crotone ogni sfida e ogni avventura è diversa dall’altra. Il grande lavoro che stiamo facendo-continua ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lail nuovo allenatore. Il Mister si èto in conferenza stampa presso Caffè Motta a Salerno in compagnia del Presidente Danilo Iervolino e il ds Sabatini. “Siamo gasati di esordire all’Arechi” una delle sue prime dichiarazioni. Il misterè rimasto colpito dalla qualità della rosa: “E’ un gruppo di valore – continua- bisogna metterli nelle condizioni di esprimere il loro vero valore“. “Non parlo di situazioni precedenti, adesso ho trovato un gruppo di ragazzi seri con predisposizione a lavoro. Quello che mi interessa è il percorso del lavoro in campo. Quello che desideriamo è ottenere il massimo. In riferimento a Crotone ogni sfida e ogni avventura è diversa dall’altra. Il grande lavoro che stiamo facendo-continua ...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, Nicola si presenta: 'Sono qui perché ci credo': Il tecnico: 'La guida tecnica è importante, ma non si… - CalcioPillole : Le parole nella conferenza stampa di presentazione di #DavideNicola come nuovo allenatore della #Salernitana. - MCalcioNews : Salernitana, Nicola si presenta: 'Il contratto? Voglio far bene per questa squadra e della durata non mi importa' - _SiGonfiaLaRete : #Salernitana, #Nicola si presenta: “Non mi frega nulla del contratto. Crediamo nel sogno” - MomentiCalcio : Salernitana, Nicola si presenta: modulo e tattica, ecco come cambierà la squadra campana -