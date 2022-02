La Corte di giustizia Ue respinge i ricorsi su stato diritto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte di giustizia dell'Ue ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l'erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Budapest e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladidell'Ue ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l'erogazione dei fondi europei al rispetto dellodi. Budapest e ...

Advertising

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - La7tv : #dimartedi Davigo vs Sallusti a diMartedì: 'Lei mi ha diffamato un sacco di volte', 'La corte dei diritti dell'uomo… - HuffPostItalia : Fondi solo a chi rispetta lo stato di diritto, la Corte di Giustizia Ue boccia Polonia e Ungheria - ManginiE : RT @davcarretta: ?? La Corte di Giustizia dell'Ue rigetta il ricorso di Polonia e Ungheria contro il meccanismo di condizionalità sullo stat… - da_gianfranco : La Corte di Giustizia dell'UE respinge il ricprso di Ungheria e Polonia. Questo favorisce Putin e le sue mire espan… -