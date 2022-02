Inter-Liverpool, super match a San Siro. LA DIRETTA 0-2 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) super match a San Siro, quello di stasera fra Inter e Liverpool, valido per gli ottavi di finale della Champions League. Dallo stadio milanese di San Siro, fischio d'inizio alle 21 per quello che si prospetta come un grande spettacolo fra due formazioni storiche, habituè delle grandi competizioni calcistiche Internazionali. I nerazzurri di Inzaghi recuperano Bastoni, si affidano a Vidal al posto dello squalificato Barella e in attacco insieme a Dzeko, probabilmente sarà schierato Lautaro. Per i reds probabile tridente con Momo Salah, Manè e Diogo Jota mentre Firmino è dato partente dalla panchina. L'Inter ha chiuso il girone D in seconda posizione con 10 punti, alle spalle del Real Madrid. Il Liverpool ha dominato il gruppo B, con ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022)a San, quello di stasera fra, valido per gli ottavi di finale della Champions League. Dallo stadio milanese di San, fischio d'inizio alle 21 per quello che si prospetta come un grande spettacolo fra due formazioni storiche, habituè delle grandi competizioni calcistichenazionali. I nerazzurri di Inzaghi recuperano Bastoni, si affidano a Vidal al posto dello squalificato Barella e in attacco insieme a Dzeko, probabilmente sarà schierato Lautaro. Per i reds probabile tridente con Momo Salah, Manè e Diogo Jota mentre Firmino è dato partente dalla panchina. L'ha chiuso il girone D in seconda posizione con 10 punti, alle spalle del Real Madrid. Ilha dominato il gruppo B, con ...

