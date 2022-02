Incidente sull’A1 a Lodi, cisterna in fiamme: un ferito. Autostrada chiusa , traffico paralizzato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forti disagi sull’Autostrada A1 a Lodi in seguito a un Incidente all’altezza del chilometro 21, in direzione Nord. L’Autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra il casello di Lodi e l’inserto Teem di Cerro al Lambro, in provincia di Milano. LEGGI ANCHE: Ucraina, la Russia ritira le truppe al confine: “Fallimento L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forti disagi sull’A1 ain seguito a unall’altezza del chilometro 21, in direzione Nord. L’è statain entrambi i sensi di marcia tra il casello die l’inserto Teem di Cerro al Lambro, in provincia di Milano. LEGGI ANCHE: Ucraina, la Russia ritira le truppe al confine: “Fallimento L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fabiocavagnera : RT @motorionline: Autocisterna in fiamme: tratto chiuso sull’#A1 nei dintorni di #Lodi e lunghe code - motorionline : Autocisterna in fiamme: tratto chiuso sull’#A1 nei dintorni di #Lodi e lunghe code - CatelliRossella : Lodi, incidente all'alba: la cisterna in fiamme sull'autostrada A/1 - franconemarisa : Incidente sull’A1 a Lodi, cisterna in fiamme: autostrada chiusa nelle due direzioni. Traffico paralizzato - martina_prados : “Marti oggi devo andare a Brescia, secondo te ci sarà casino?” “Guarda, la strada è sempre trafficata ed è pure bru… -